الخارجية استنكرت الهجوم على افراد أميركيين عند الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها وأسفها للهجوم الأخير على أفراد أميركيين متواجدين على الحدود الأردنية، وما نتج عنه من خسارة عدد من الأفراد وسقوط جرحى، وما يشكله أيضا" من انتهاك لأمن وسيادة الأردن الشقيق، وما ينتج عنه من تصعيد خطير، وتوتر في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما اعربت الوزارة عن تضامنها مع الاردن الشقيق وتأييدها لما تتخذه السلطات الاردنية من إجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها.
ودعت الوزارة جميع الأطراف المؤثرة إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد والتوتر من خلال وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمدخل لحل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقة وفقا" لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
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