الصليب الأحمر عن اعتداءات الاحتلال بمستشفى جنين: حرب على القوانين الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فاطمة ساتور، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشعر بالقلق إزاء العملية التي قامت بها إسرائيل في مستشفى في جنين"، موضحة أن "اللجنة ستناقش هذه القضية مع إسرائيل، في حوارهما الثنائي".



ووفقًا لوكالة- سبوتنيك. قالت ساتور، "تراقب اللجنة الدولية بقلق العملية التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في مستشفى بجنين. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب احترام المستشفيات وحماية المرضى في جميع الأوقات".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "حرب إسرائيل على المستشفيات هي حرب على الإنسانية وعلى القوانين الدولية"، داعيًا "الدول والمنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية لأن تمارس ضغوطها على دولة الاحتلال لوقف جرائمها التي قادتها إلى قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية بصفتها دولة مارقة ومجرم حرب".

وكانت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، متنكرة بملابس أطباء وعاملين في المجال الصحي، وقامت باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، أحدهم مريض يُعالج في المستشفى

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أقدم على تصفية خلية تابعة لحركة حماس اختبأت داخل المستشفى.