إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 10 عمال، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نزلة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه إصابة 10 عمال، جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من فارس رمضان عبد اللطيف، 24 عامًا، وعبد الرحمن محمد حسين، 19 عامًا، وعمر كمال جمعة، 31 عامًا، وأحمد سيد عبد الحميد، 26 عامًا، وحمدي فاروق حسن، 21 عامًا، وأحمد عيد عبد الفتاح، 34 عامًا، ومحمود عصام أحمد، 28 عامًا، وعبد الفتاح رجب عبد الفتاح، 39 عامًا، ومحمد أحمد محمد، 35 عامًا، ورضا رمضان فرج، 50 عامًا، جميعهم مقيمون مركز ناصر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.