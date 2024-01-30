شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان توصى بدعم زراعات البرسيم الحجازى بالوادى الجديد لمساحات تقل عن 5 أفدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد، بدعم البنك الزراعى لمزارعى البرسيم الحجازى بالوادى الجديد فى حالة زراعة مساحات لا تزيد عن 5 أفدنة.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى والبنك الزراعى ومحافظة الوادى الجديد، للمرور على الكيانات الزراعية الكبرى لتحديد مدى التزامها بزراعة المساحات المقررة من محصول البرسيم الحجازى بمحافظة الوادى الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف زراعة المساحات المقررة والإفادة بالإجراءات القانونية للحفاظ على مياة الرى، فى ضوء النتائج العلمية التى تؤكد على أن محصول البرسيم الحجازى من المحاصيل الشرهة للمياه.

واستعرض النائب حمدى حسن طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك قرارا بمنع البنك الزراعى المصرى من تقديم سلف مالية للمزارعين لمحصول البرسيم، الأمر الذى يتناقض مع خطة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أهميتها فى مواجهة أعباء زراعة محصول القمح.

وطالب النائب حمدى حسن بضرورة زيادة المساحة المدعومة من البنك للمساحات المنزرعة من البرسيم الحجازى حتى مساحة 15 فدانا.

وعقّب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بأنه يؤيد طلب النائب فيما يتعلق بالسلف الزراعية. وشدد الحصرى على المسئولين بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المساحات المخصصة لزراعة البرسيم الحجازى باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، ليتم الالتزام بالضوابط الخاصة بها.