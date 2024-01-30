شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن مد تلقى الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة حتى 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022م و2023م)، حتى الخميس 8 فبراير 2024، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين فى مقر النقابة.

وأضافت النقابة فى بيان لها أن المسابقة تشمل 10 فروع فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و11جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى، متابعة: "لن تقبل أى أعمال تقدم بعد الموعد المحدد".