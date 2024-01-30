سرايا القدس: استهدفنا 4 دبابات صهيونية بقذائف RPG في منطقة العرايشية وجورة العقادة غرب مدينة خان يونس

اعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، اننا "استهدفنا 4 دبابات صهيونية بقذائف RPG في منطقة العرايشية وجورة العقادة غرب مدينة خان يونس". وفي وقت سابق، ذكرت "أنّنا استهدفنا بقذائف الـ"RPG" دبّابتَي "ميركافا" صهيونيّتَين، وجرّافة عسكريّة من نوع "D9"، في محور التّقدّم جنوب غرب مدينة ​خان يونس​".

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