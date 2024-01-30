وزير دفاع الحوثيين: مستعدون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا

أكد وزير دفاع جماعة "أنصار الله" الحوثية اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "الحوثيين مستعدون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا"، معتبرا ان "على الأميركي والبريطاني ومن انساق معهما، أن يدركوا قوة القرار اليمني السيادي وأنه لا جدال ولا مفاصلة فيه".

وشدد على أن اليمن "قيادة وحكومة وشعبا وجيشا وجغرافية أعلى وأقوى وأشد من أن تهزه الغارات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية". ورأى "إن استمرار العدوان الأمريكي - البريطاني الغادر تعد سافر لسيادة اليمن ومزعزع لأمن واستقرار المنطقة"، مستطردا بالقول "قوى العدوان غير مدركة أن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن ترعبه صواريخ وقنابل أمريكا المحرمة دوليا ولن تثنيه الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات عن القيام بواجباته الدينية والقومية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة الغربية والقدس".