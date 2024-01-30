الخارجية الايرانية استدعت السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها "استدعت السفير البريطاني سايمون شيركليف لدى طهران لإبلاغه احتجاج طهران الشديد لاتهامات لندن للجمهورية الإسلامية".
وجاء في بيان الوزارة "في أعقاب استمرار اتهامات النظام البريطاني بحق الجمهورية الإسلامية، تم استدعاء سايمون شيركليف السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم وتم إبلاغه باحتجاج بلادنا الشديد".
ولم تحدد الوزارة سبب الاحتجاج الذي يأتي بعد اتهامات بريطانية لموقف إيران في التوترات الإقليمية.
وذكرت الوزارة اتهامات السلطات البريطانية لا أساس لها من الصحة وأدانتها بشدة.
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