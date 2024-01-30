ماكرون: الاتحاد الأوروبي سيدرس دعم كييف اقتصاديا وماليا وعسكريا في قمة بروكسل

اشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى أن "الاتحاد الأوروبي سيدرس في القمة التي ستعقد في بروكسل في الأول من شباط، المساعدة الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، إلى جانب ميزانية الاتحاد".

واوضح في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أنه "سيتعين علينا يوم الخميس، إلى جانب ميزانية الاتحاد الأوروبي، اتخاذ قرارات بأنه يجب علينا مواصلة دعم أوكرانيا اقتصاديا وماليا وعسكريا في مجال المعدات العسكرية والتدريب".

ورأى أن "هذا يتطابق مع نهج الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه "لا ينبغي لروسيا أن تنتصر"، مشيرا إلى أن "أوروبا ستزيد إنتاجها العسكري في حال قررت الولايات المتحدة خفض المساعدات لأوكرانيا وقال: "حتى مع الدعم من الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا هي مشكلتنا نحن في المقام الأول".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، أن زعماء الاتحاد الأوروبي ينوون الإعلان عن عزمهم على "التسريع بشكل عاجل في توريد القذائف والصواريخ إلى أوكرانيا".