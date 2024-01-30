شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: انعقاد مستمر استعدادا للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد في اجتماع هيئته العليا بان الحزب في حاله انعقاد متصل استجابة لدعوة الرئيس السيسى نحو إجراء حوار وطني أشمل بخصوص القضايا الاقتصادية في الوقت الحالي.

وأكد دكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، أن الحزب سيقوم بدراسة الوثيقة المقدمة من الحكومة الخاصة بالتوجهات الاقتصادية 24/30، والتي قدمتها الحكومة لمجلس أمناء الحوار وسيعكف الحزب على إعداد دراسات مقارنة بين ما هو مطروح من الحكومة وما هو مطلوب والمقترحات الخاصة بالتنفيذ.

وأضاف عنانى أن الحزب سيعنى فى الفترة الحالية بالقضايا الملحة التى تشغل بال المواطن المصرى مثل كيفية الحد من غلاء الأسعار وتثبيت أسعار السلع الرئيسية والخدمات المقدمة من الجهات المقدمة لتللك الخدمات، وكذا سيتم تقديم مقترحات خاصة بكيفية زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير مع الاهتمام بكل قضايا الاقتصاد التقليدى فى الصناعة والزراعة والتجارة.

ويؤكد عنانى بان الشغل الشاغل للحزب هو تقديم مقترحات لزيادة إنتاج المنتجات المحلية والقيام بتصديرها بعد كفاية السوق المحلية كبدائل للمنتج المستورد.

ويؤكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أنه تم التوجيه لكل أمانات المحافظات والوحدات القاعدية فى القري والمدن بعقد ورش عمل في انحاء الجمهوريه ولقاءات مباشر مع المواطنين، وإعداد اوراق عمل من الواقع تلخص المستجدات في المشاكل الاقتصاديه والمشاكل والمعوقات التي تواجهه المواطن مع وضع مقترحات قابله للتنفيذ ورفعها للهيئه العليا تمهيدا لتقدميها للحوار الوطنى، وأكد بلاط أن الحزب سيقوم بمراجعه ماتم تقديمه من رؤيه للامانه الفنيه للحوار الفنية للحوار الوطنية.