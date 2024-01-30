الخارجية الأميركية: سيتم اعادة فرض العقوبات على فنزويلا اعتبارا من 18 نيسان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية انه "من المقرر أن يتم إعادة فرض العقوبات الأميركية على فنزويلا في قطاعات النفط والغاز وتعدين الذهب اعتبارا من 18 نيسان"، مشيرة الى إن "الترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية والذي يسمح بالمعاملات في قطاع النفط والغاز مع فنزويلا "لن يتم تمديده بعد تاريخ انتهاء صلاحيته في 18 نيسان 2024".

كما تلغي الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح بالمعاملات مع شركة Minerven لتعدين الذهب المملوكة للدولة الفنزويلية.

وأكد البيان أن "قرار إلغاء تخفيف العقوبات ضد كاراكاس جاء بسبب عدم امتثال القيادة الفنزويلية للاتفاقات المبرمة مع المعارضة".