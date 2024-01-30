كيربي: الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأميركية بالاردن

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن "الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفرعن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن"، موضحا أن الرد قد يشمل "إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في حديث مع الصحفيين اليوم الثلاثاء أنه "اتخذ قرارا بشأن الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأميركية عند الحدود الأردنية السورية، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين".

وقال بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم و لكنه لم يوضح نوع الإجراءات الجوابية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى توسيع الصراع في الشرق الأوسط.