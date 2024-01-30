رئيس البرلمان الليبي: القوانين الانتخابية صدرت وقابلة للتنفيذ

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن القوانين الانتخابية صدرت وقابلة للتنفيذ وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها، وأنه من الممكن دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء، محذراً من أن فتح باب الحوار من جديد بشأن القوانين الانتخابية سيعيدنا إلى المربع الأول.

جاء ذلك خلال لقاء صالح مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في بنغازي، حيث تناولت المحادثات «مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا»، وأكد صالح، خلال اللقاء، أن «القوانين الانتخابية صدرت وقابلة للتنفيذ، وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها»، وفق بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، إنه «من الممكن دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء»، ومع ذلك أكد أن «فتح باب الحوار من جديد بشأن القوانين الانتخابية سيعيدنا إلى المربع الأول».

جاء اللقاء بعد يوم واحد من محادثات أجراها قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع باتيلي، وقال حفتر «إن القيادة العامة تدعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي»، وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

ويوم الأحد الماضي، اجتمع باتيلي مع أكثر من 20 ممثلاً عن الجهات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا بالعاصمة طرابلس، في إطار جهود البعثة الأممية لإشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب، في مساعي حل الأزمة المستعصية في ليبيا.

من جهته، رأى المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية أن المبادرة الخماسية التي أطلقها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وتمهيد الطريق صوب إجراء الانتخابات قد فقدت بريقها، وأشار إلى الحاجة إلى مبادرة سياسية جديدة.

وقال التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني، إن «هناك حاجة إلى مبادرة سياسية جديدة، بمشاركة مباشرة من القوى الدولية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تضع في الاعتبار تنسيق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة».