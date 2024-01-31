نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو التوصل إلى اتفاق والتباحث بشأن صيغة الإفراج عن الأسرى الأمنيين ضمن مقترح صفقة التبادل. واعتبر مكتب نتانياهو أن "الحرب ستنتهي فقط عند تحقيق كل أهدافها. الجيش الاسرائيلي لن ينسحب من القطاع ولن يتم الإفراج عن آلاف المقاتلين".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: لم يتم الاتفاق والتباحث بشأن عدد الأسرى الأمنيين ضمن مقترح صفقة التبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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