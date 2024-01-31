انت الان تتابع خبر البنتاغون تكشف تعرض قواتها لهجمات منذ "قصف القاعدة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، عن تعرض القوات الأميركية في المنطقة لهجمات منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن.

وقال باتريك رايدر في تصريحات صحافية، إن "ثلاث هجمات بالفعل شُنت على القوات الأمريكية في المنطقة منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير على قاعدة في الأردن أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أكثر من 40 آخرين".



وأشار المتحدث باسم "البنتاغون" إلى أن ذلك الهجوم سيعقبه رد أميركي.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية وأسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.