انت الان تتابع خبر في الشرق الأوسط.. حديث أمريكي عن أوضاع قابلة للانفجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، إنه لم يشاهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار في الشرق الأوسط كما هي اليوم.



وأكد بيرنز في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، أن "مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط قائمة".

وأضاف بيرنز، أن "مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران"، قائلا إن "نظام إيران مستعد للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديه".

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، عن تعرض القوات الأميركية في المنطقة لهجمات منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية وأسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.