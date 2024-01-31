شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: استئناف جلسات الحوار الوطني تأكيد على نجاح المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته، تأكيد على نجاح الحوار الوطني في المرحلة الأولى بالخروج بتوصيات تخدم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن استئناف جلسات الحوار الوطني سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل وليست السياسية فقط لأنه ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى بتناول عميق وشامل والتوصل إلى حلول لكافة التحديات الاقتصادية تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.