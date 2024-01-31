وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يلتقي سوليفان في واشنطن لبحث الصراع في غزة

يزور وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر.واشنطن، الأربعاء. ويلتقي هناك بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، ومسؤولين آخرين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "لمناقشة الحرب في غزة وخطط اليوم التالي"، بحسب ما أورد موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصدرين قال إنهما مطلعان على الموضوع.

ونقل "واللا" عن مسؤوليْن إسرائيليين أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يعتزم زيارة إسرائيل في الأسبوع المقبل، وذلك في زيارة ستكون السادسة للبلاد، منذ بدء الحرب. وذكر التقرير أن بلينكن سيناقش "قضية اليوم التالي بشكل رئيسي".