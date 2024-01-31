الولايات المتحدة تعيد تفعيل عقوبات على فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنها ستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي معتبرة أن الرئيس نيكولاس مادورو لم يفِ بالتزاماته إجراء انتخابات رئاسية نزيهة هذا العام.

واوضح الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان "في غياب التقدم (...) خصوصا في ما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، لن تجدد الولايات المتحدة الترخيص (الذي يسمح بشراء النفط والغاز الفنزويليين) عندما ينتهي العمل بموجبه في 18 نيسان 2024".

وكانت واشنطن أعلنت مساء الاثنين أنها ستعيد فرض عقوبات على شركة "مينيرفين" العامة التي تدير مناجم الذهب.

وأشارت هيئة الرقابة المالية (أوفاك) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في مذكرة إلى أنها ستعطي مهلة حتى 13 شباط "لاستكمال أي معاملات جارية" مع "مينيرفين".

وبذلك، تعود الولايات المتحدة عن تخفيف عقوباتها الذي أعلنته عقب الاتفاق المبرم في بربادوس في تشرين الأول 2023 بين ممثلي الرئيس مادورو والمعارضة بهدف إجراء انتخابات رئاسية عام 2024.

وأعطى هذا الاتفاق فرصة "للطامحين" إلى الترشح للانتخابات الرئاسية للطعن في عدم أهليتهم، وهو ما فعلوه.

وردا على ذلك، أعادت واشنطن السماح بشراء الغاز والنفط الفنزويليَين لمدة ستة أشهر.