أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان انه "في 30 كانون الثاني، وفي حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت صنعاء، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر"، مؤكدة انه "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: اسقاط صاروخ كروز اطلقه الحوثيون باتجاه البحر الاحمر دون وقوع اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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