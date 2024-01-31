واشنطن بوست عن مسؤولين: الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم إسرائيل بشأن الأونروا

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين تأكيدهم أن "الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم إسرائيل بشأن الأونروا"، معتبرين أن "خطورة الادعاءات الإسرائيلية بشأن الأونروا أجبرت إدارة الرئيس جو بايدن على اتخاذ إجراءات".

واكد مسؤول اميركي للصحيفة، أن "هدفنا من قطع الدعم حاليا عن الأونروا هو إجبار الوكالة على إجراء تحقيق شامل".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تقدم لها، حتى الآن، ملفا يتضمن اتهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفي حين قالت واشنطن إن تعليق تمويلها للوكالة مؤقت، حذرت وكالات أممية من عواقب كارثية لوقف تمويل الوكالة على سكان قطاع غزة.