«الهجرة الدولية»: مقتل 100 مهاجر غير شرعي بـ«المتوسط»

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (الاتحاد)

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من مئة شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024.

جاء ذلك في تصريح المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب خلال المؤتمر الإيطالي الأفريقي الذي عقد في روما أمس الأول، بحضور 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة وعدد من القادة الأفارقة.

وأوضحت إيمي أن المؤتمر يمثل فرصة حاسمة لمناقشة الآليات الموحدة والمستدامة لوقف المزيد من الخسائر غير الضرورية في الأرواح البشرية على الطرق الغادرة، ولحماية الأشخاص أثناء تنقلهم، داعيةً إلى إيجاد مسارات هجرة آمنة ومنتظمة لمعالجة الخسائر المأساوية. وأضافت أنها تعمل مع الوكالات الأممية الأخرى والشركاء في المجال الإنساني بشأن توصيات لتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المنكوبين ومعالجة مأساة أولئك الذين يجازفون بحياتهم على طرق خطرة.

وبينت أن عدد القتلى والمختفين ارتفع من 2.048 شخصاً إلى 3.041 بنهاية 2023 مقارنة بعام 2021، وذلك بحسب «مشروع المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة.

في غضون ذلك، داهمت قوات الحرس الوطني في تونس منزلاً يضم 9 مهاجرين محتجزين في حملة أمنية لتعقب مهربي البشر بجهة صفاقس، وفق ما أعلنت السلطات الأمنية أمس.

وقالت إدارة الحرس الوطني في بيان إن معلومات توفرت لديها باعتزام 6 أشخاص ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، نقل مهاجرين عبر البر ومن ثم التوسط لتهريبهم عبر البحر مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن قوات الأمن ضبطت 9 مهاجرين محتجزين من قبل مجموعة أخرى.

ويخضع جميعهم إلى التحقيق بتهمة «تكوين فريق إجرامي بغاية الاتجار بالبشر». وتعد صفاقس منصة رئيسة لأنشطة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة. وقبل يوم ضبطت قوات الأمن في حملاتها بالجهة، 18 من وسطاء ومهربي البشر كما صادرت مركباً حديدياً وثمانية محركات بحرية. وقالت مصادر بصفاقس، إن حملات أمنية مكثفة تتعقب مهربي البشر في الجهة والمناطق الريفية المحيطة بها، حيث ينتشر الآلاف من مهاجري جنوب الصحراء في الحقول وغابات الزيتون.