تحطم طائرة أف-16 أميركية قبالة سواحل كوريا الجنوبية ونجاة قائدها

أعلن الجيش الأميركي أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز أف-16 تحطمت صباح الأربعاء في المياه قبالة السواحل الغربية لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن قائد الطائرة تمكن من النجاة بعد أن نجح في القفز منها.

واكد بيان للجيش إن "طائرة من طراز +أف-16 فايتينغ فالكون+ من الجناح المقاتل الثامن تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق بحر الغرب وتحطمت قرابة الساعة 8,41 صباحا (23,41 ت غ) اليوم".

أضاف البيان "الطيار قفز بسلام وتم انتشاله قرابة الساعة 9,30 صباحا. إنه واعٍ وجرى نقله إلى منشأة طبية لتقييم وضعه".

وأشاد البيان بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية خلال عملية الإنقاذ.