البراكس دعا المواطنين لعدم التهافت على محطات المحروقات: من المفترض إيجاد حل في وقت قريب

دعا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس، في حديث لـ"النشرة"، المواطنين إلى عدم التهافت على محطات المحروقات والتصرف بطريقة طبيعية، لأن هذا الأمر قد يتسبب بمشكلة أكبر، مشيراً إلى أن الحل للأزمة، الناجمة عن توقف الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز عن التسليم، من المفترض أن يكون في وقت قريب، لا سيما أن تعليق التسليم لا يمكن أن يستمر أسابيع.

ولفت البراكس إلى أن البيان الصادر عن الشركات واضحة لناحية الأسباب، موضحاً أنه اليوم من المفترض أن ينطلق حواراً معهم من قبل الجهات المعنية بهدف إيجاد مخرج، معتبراً أنهم على حق فيما يطرحونه، خصوصاً أن المحروقات، خلال فترة الدعم، كانت تباع على أساس الجدول الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه.