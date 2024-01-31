هيئة البث الإسرائيلية: وفد عسكري إسرائيلي عقد في واشنطن اجتماعات عدة للضغط من أجل استبدال الأونروا

افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وفدا عسكريا إسرائيليا عقد في واشنطن اجتماعات عدة للضغط من أجل استبدال الأونروا.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين تأكيدهم أن "الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم إسرائيل بشأن الأونروا"، معتبرين أن "خطورة الادعاءات الإسرائيلية بشأن الأونروا أجبرت إدارة الرئيس جو بايدن على اتخاذ إجراءات".

واكد مسؤول اميركي للصحيفة، أن "هدفنا من قطع الدعم حاليا عن الأونروا هو إجبار الوكالة على إجراء تحقيق شامل".