سريع: أطقلنا عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمبركية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان انه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الاميركي البريطاني على بلدنا. أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأميركية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر".

وتابع :"تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

واضاف :"إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".