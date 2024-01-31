الجريدة الكويتية: واشنطن وطهران تبادلتا الرسائل بعد الهجوم الذي تعرضت له قاعدة التنف

نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، أن واشنطن وطهران تبادلتا الرسائل بعد الهجوم الذي تعرض له البرج 22 في قاعدة التنف على الجانب الأردني من الحدود مع سوريا، شدد فيها الجانبان على عدم رغبتهما في التصعيد أو في توسيع الحرب الدائرة منذ 7 تشرين الأول الماضي بقطاع غزة والدخول في حرب شاملة بالمنطقة.

وكشف المصدر أن إيران كانت المبادرة ببعض الرسائل إلى واشنطن عبر السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في طهران، أكدت فيها أنه لا علاقة لإيران بهجوم المسيّرة الذي أودى بالجنود الأميركيين متعمدةً استخدام الصيغة نفسها التي استخدمتها واشنطن لدى اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا من جانب إسرائيل، حينما أكدت واشنطن أنه لا علاقة لها بالتصفيات.

وبحسب المصدر، فقد رد الأميركيون على الرسالة الإيرانية، وأكدوا أنهم سيردون على الهجوم لكنهم لا يرغبون في التصعيد.