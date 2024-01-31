انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة عن تعيينات الـ50 ألف درجة وظيفية في وزارة التربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة كثفت جهودها خلال المدتين الماضية والحالية من أجل إكمال جميع الإجراءات الخاصة بتعيينات الـ50 ألف درجة وظيفية، التي تم التقديم عليها نهاية العام الماضي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأكد أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لإعلانها بشكل رسمي، لكون الإجراءات الخاصة باختيار المتقدمين ما زالت مستمرة من قبل اللجنة المختصة، مشيرا إلى أنه حال اكتمال تلك الإجراءات فسيتم إعلانها رسميا من خلال وزارة التربية.

من جانبها أفادت عضو لجنة التربية النيابية زيتون الدليمي، بأن اللجنة تتابع حاليا عملية اختيار المتقدمين الذي سيكون على أساس المفاضلة بحسب المعدل والتخصص العلمي والإنساني وسنة التخرج والحالة الاجتماعية، مشيرة إلى وجود متابعة جادة لهذا الموضوع للحفاظ على حقوق كل متقدم في الـ 50 ألف درجة بصفة عقد، وفقا للصحيفة.

ونوهت بأن اللجنة تتابع أولا بأول جميع ما يتم تنفيذه من قبل لجنة التعيينات بوزارة التربية، لافتة إلى وجود اجتماعات نيابية دورية مع الوزارة بهذا الصدد، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعملية الفرز واختيار المتقدمين، مؤكدة أنه سيتم إعلان الأسماء بعد الانتهاء من الإجراءات المذكورة مباشرة.

