السجن 14 عاما لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بتهمة الفساد

حُكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، على ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.
ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد بعد يوم على الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.
وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
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