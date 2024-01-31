وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة، لملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، بمناسبة انتخابه ملكاً لبلاده.
وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر بمناسبة انتخابه ملكاً لماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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