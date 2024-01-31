لافروف منتقدًا سياسات واشنطن: الدولار يستخدم كسلاح لتسوية الحروب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الدولار يستخدم كسلاح فعال أو محتمل لحل المشكلات السياسية، مشيرا إلى أن هذا قد أصبح واضحا للجميع.

وأكد لافروف خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة "بريكس" في موسكو: "لقد أصبح الدولار الآن واضحا للجميع، إما سلاحا فعالا أو محتملا لحل المشاكل السياسية".

وأضاف: "الولايات المتحدة وحلفائها يفرضون على المجتمع الدولي "صيغة زيلينسكي" سيئة السمعة... ويحاولون تقديم هذه الصيغة باعتبارها خيار التسوية الوحيد، والحقيقة أن هذا الخيار ليس أكثر من إنذار نهائي من "لروسيا، وهو ببساطة غير قابل لتنفيذه ولا يحترم أولئك الذين يحاولون تقديم أنفسهم كشخصيات في السياسة الخارجية ومديرين فعالين، وهذا واضح للجميع".