شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تواصل تلقى أوراق المرشحين فى انتخابات النقابة لليوم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصلت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء ، تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، لليوم الخامس على التوالى، ومن المقرر أن تستمر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء على أن يكون اخر أيام تلقى أوراق المرشحين .

ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، وتلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، والفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وكشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية، وتضم طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة، وصورة كارنية 2024 لطالب الترشح، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، وشهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري)، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب، و شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري)، والكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.