بوريل: نسعى لبدء عمل قوة أوروبية بالبحر الأحمر في 17 شباط ولن تكون جزءا من هجمات ضد الحوثيين

كشف مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن سعي الاتحاد الأوروبي لبدء عمل "القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر" في 17 شباط المقبل.
ولفت إلى أنّ "مهمة القوة ستكون حماية السفن فقط ولن تكون جزءا من هجمات ضد الحوثيين".
وكانت قد أطلقت الولايات المتحدة تحالفًا في البحر الأحمر لمواجهة هجمات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، وذلك مع مواصلة الحركة تنفيذ هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلي، تضامنًا مع قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.
ونفّذت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات داخل اليمن، في إطار عملياتهما في البحر الأحمر.
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