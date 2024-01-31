الأمن العام: بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم

أعلن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، عن بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم في موعد يحدّد لاحقًا، وذلك ضمن إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم.

ولفتت إلى أنّه "تقبل طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلادهم لدى مراكز الامن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة إعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 01/02/2024".