اشتدت وطأة العاصفة الثلجية على منطقة حاصبيا ابتداء من ارتفاع 900م وما فوق، حيث غطّت الطرقات طبقة رقيقة من الثلج، إلا أنّ غزارة الأمطار كانت كفيلة بإذابتها وباتت طريق الهبارية شبعا وكفرشوبا شبعا وحاصبيا شبعا سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا.
أمّا طريق كفرشوبا شبعا عبر مرتفعات سدانة وطريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم مازالت مقفلة بسبب الثلوج، ولا يمكن للمركبات سلوكها إلا للمجهزة بسلاسل معدنية وراعية الدفع.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": العاصفة الثلجية تشتد بمنطقة حاصبيا وبعض الطرقات مقفلة باستثناء السيارات المجهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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