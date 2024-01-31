الجيش: احبطنا محاولات تسلل نحو 900 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية خلال الشهر الحالي

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الشهر الحالي محاولات تسلل نحو 900 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية".

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