قاووق: المقاومة استعدت لكل احتمالات الحرب والتصعيد كمّاً ونوعاً

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "المقاومة صعّدت من عملياتها النوعية كرد ميداني قوي على التصعيد الإسرائيلي، وأما العدو الذي يهدد لبنان، عليه أن يعلم أن المقاومة قد استعدت لكل احتمالات الحرب والتصعيد كمّاً ونوعاً، ونحن حاضرون في الميدان، ورجال الله هم أسود الميدان، وأبطال الحرب وصنّاع انتصاراتها بإذن الله تعالى".

وخلال حفل تأبيني في بلدة ديرقانون النهر، شدد قاووق على أن "المقاومة في لبنان مستمرة في عملياتها طالما العدوان مستمر على غزة، والمقاومون متّفقون على موقف واحد، وهو مواجهة العدوان حتى وقف العدوان على غزة، ورغم كل الضغوط العسكرية والإعلامية والسياسية، فإن هذا الموقف ثابت، ولن نبدل تبديلا".

وأشار قاووق إلى أن "العدو الإسرائيلي يهدد ويريد أن يحقق المكاسب من موقع الهزيمة، علماً أن الذي يشجعه على التهديد، هو الموقف العربي الرسمي، فبعض الدول العربية لا زالت تمد يد المساعدة للعدو، وهناك دولاً عربية مطبّعة لم تقطع علاقاتها معه بعد، ولا تزال أعلام الكيان الإسرائيلي ترفرف إلى اليوم فوق عواصمها".

واعتبر قاووق أن المطلوب محاكمة أميركا أولاً، لأنها الشريك الأساسي وصاحبة القرار في إطالة أمد الحرب.