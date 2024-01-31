انت الان تتابع خبر كوريا الجنوبية تهاجم جارتها الشمالية: جماعة غير عقلانية ونظام شمولي وراثي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال يون: "النظام الكوري الشمالي عبارة عن مجموعة غير عقلانية شرّعت توجيه ضربة نووية استباقية، وهو الوحيد في العالم من فعل ذلك".

وأضاف خلال الجلسة السنوية للمجلس المركزي للدفاع المتكامل في سيئول: "لو كان ذلك نظاما عاقلا، لكان قد تخلى عن أسلحته النووية وبحث عن طريقة لحياة أفضل لشعبه، لكنهم في كوريا الشمالية لا يهتمون إلا بالحفاظ على نظامهم الوراثي الشمولي".



كما انتقد يون موقف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من مسألة التوحيد، بعد أن أعلن أن إعادة التوحيد السلمي بين الكورتين أمر مستحيل، ويجب منح كوريا الجنوبية دستوريا وضع "العدو الرئيسي" لكوريا الديمقراطية.

واعتبر يون أن "مثل هذه الأعمال في حد ذاتها معادية للشعب، وتتعارض مع هدف إعادة التوحيد، وهي استفزازات وتهديدات تتناقض مع التاريخ".

