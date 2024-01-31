صحة غزة تكشف عن إحصائية صادمة لضحايا العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 فلسطينيا و313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



و بينت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 26900 شهيدا فلسطينيا و65949 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بإخلاء 41% من سكان غزة منذ أن بدأ بتقسيم القطاع إلى كتل مرقمة في ديسمبر.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له، إنه منذ شهر ديسمبر تم وضع 1158 كيلومترا مربعا من قطاع غزة، الذي كان يعيش فيه 1.38 مليون شخص قبل 7 أكتوبر تحت الأوامر.

وأضاف المكتب أن تلك المنطقة تحتوي على 161 مركز إيواء يستضيف ما يقدر بنحو 700750 نازحاً.

