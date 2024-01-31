وزير الخارجية الروسي: التهديدات بزيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط "حقيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)



أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن التهديد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط "أمر حقيقي"، في سياق التصعيد المستمر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.

وجاءت تصريحات لافروف خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة "بريكس" في موسكو قال خلالها، إن "المحاولات الأمريكية لاحتكار جهود الوساطة في تسوية الشرق الأوسط أدت إلى تفاقم الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية".

كما لفت لافروف الانتباه إلى حقيقة أن "رفض إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية يتم تجاهله، على الرغم من أن ظهور دولة فلسطينية فاعلة هو المفتاح لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في فلسطين".

وتابع لافروف: "في هذا الوضع الذي نراه اليوم، هناك تهديد خطير حقا يتمثل في زعزعة الاستقرار تصعيد الصراع على نطاق أوسع في هذه المنطقة المهمة من العالم".