شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تعترض على عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات. وقررت اللجنة مخاطبة وزير الصحة بذلك، واعتبار هذا الأمر غير مقبول وتدني مستوي التمثيل أمام اللجنة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية. ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023. ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023. وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

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