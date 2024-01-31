شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل وزارة الصحة أمام النواب: 43 مليار جنيه مصروفات بحساب ختامى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عدلي، مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، إن ديوان عام وزارة الصحة والسكان، حقق إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليارا و513 مليونا و883 ألفا و751 جنيها خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليارا و416 مليونا و278 ألفا و699 جنيها خلال العام المالي السابق 2021/2022.

جاء ذلك وفقًا لما ورد بالحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023.

وتابع عدلي: "فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 43 مليارا و297 مليونا و271 ألفا و897 جنيها، مقابل نحو 49 مليارا و178 مليونا و792 ألفا و269 جنيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.