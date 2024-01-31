شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم عن تأخر تطوير مستشفى طما: منذ 7سنوات ونسبة الأعمال 55% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من بدء العمل بمستشفى طما المركزى منذ 7 سنوات منذ عام 2017، إلا أنه لم يتم انتهاء العمل بها حتى تاريخه، منتقدا التأخير المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات، فى ظل تغيرات التكلفة الإنشائية، والزيادة المطردة فى أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، ومعاناة مئات الآلاف من المرضى من مواطنى طما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

وأكد سالم، أن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلا: هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين يبلغ عددهم تقريبا 500 الف نسمة، خاصة أن الوزير سبق وتعهد في يونية 2022 بإنهاء الأعمال، و قام بسحب الأعمال في فبراير 2023 وإسنادها لشركة أخري، وتعهد الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير هنا بلجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو 2024 بانتهاء الأعمال قبل يونية 2024، وأثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج وسؤالنا له عن ما تم من إنجاز أكد أنه سيتم الإسراع في التنفيذ، لافتا إلى أنه رغم كل تلك الوعود فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبا 55% فقط على مدار سبع سنوات بالكامل.

وأكد حسام أبوزيد وكيل وزارة الصحة، أن الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات، سيقوم بزيارة قريبة للمستشفي لمتابعة الأعمال علي الطبيعة.

وانفعل وكيل خطة النواب قائلا: لا نريد زيارات من مسؤولين ولكننا نريد سرعة الانتهاء من الأعمال، فقد زارنا الوزراء ومساعديهم علي مدار سنوات، وأطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال، وما زال المواطنين يعانون من عدم وجود الخدمة الطبية بطما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامى موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.