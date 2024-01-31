شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يسأل ممثل الصحة عن مكافآت المستشارين.. والمسئول: "معنديش إجابة دلوقتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عددا من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلى، المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامى للوزارة اليوم.

وسأل سالم، عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، ورد المسئول المالى قائلا: "ما فيش إجابة فى الوقت الحالى.. هرجع بإجابة لحضرتك لكن دلوقتى معنديش إجابة".

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونية 2023 مبلغ 3 ملايين جنيه وسالة عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم؟ فرد المسؤل المالى: "ما عرفش.. بس هجاوب على حضرتك بعد مارجع للوزارة".

وسألة سالم، عن الديون المستحقة للحكومة لدي الغير بمبلغ 256 مليونا، فكان رد المسؤل المالي "معنديش تفاصيل عنها".

وقال سالم: "واضح أن الإجابة الوحيدة عند مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة هي كلمة وحيدة "معرفش"، انت جاي ليه طالما ماتعرفش حاجة.

وعلق المسؤل المالي:" زميلي في العمل مات من يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات".

وقام سالم بالترحم على المتوفى، وأضاف مستنكرا، هل معني ذلك أنه لو مات موظف يقفلوا الوزارة؟.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.