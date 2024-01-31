أشار المتحدث باسم وزراة الخارجية القطرية ماجد الأنصار، في حديث لشبكة "PBS" بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى "أننا في لحظة جيدة من المفاوضات وتوصلنا لأمور كثيرة استعصت علينا لمدة شهرين".
وأوضح أنّ "حماس أعلنت تلقيها مسودة وتناقشها، وهذا ما كنا بعيدين عنه قبل أسبوعين".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر بشأن غزة: نحن بلحظة جيدة من المفاوضات وتوصلنا لأمور استعصت علينا لمدة شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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