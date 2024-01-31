الجيش الإسرائيلي: أغرنا على بنى تحتية للنظام السوري في درعا ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان

زعم الجيش الإسرائيلي، أنّ طائراته "أغارت على بنى تحتية للنظام السوري بمحافظة درعا، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان".
وأمس، أفادت مصادر محلية سورية لقناة "الجزيرة"، عن "قصف استهدف منطقة حوض اليرموك في المنطقة الغربية من محافظة درعا".
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