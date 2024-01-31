نادي الأسير الفلسطيني أكد العثور على جثامين 30 قتيلا مكبلي الأيدي بغزة: دليل على جريمة إعدام صهيونية

أكد نادي الأسير الفلسطيني، العثور على جثامين 30 قتيلا مكبلي الأيدي في شمال قطاع غزة، موضحا أن ذلك "دليل واضح على جريمة إعدام صهيونية بحقهم".

ولفت إلى أن هناك "معطيات متزايدة عن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام مع استمرار الإبادة الجماعية بالقطاع".