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نادي الأسير الفلسطيني أكد العثور على جثامين 30 قتيلا مكبلي الأيدي بغزة: دليل على جريمة إعدام صهيونية

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أكد نادي الأسير الفلسطيني، العثور على جثامين 30 قتيلا مكبلي الأيدي في شمال قطاع غزة، موضحا أن ذلك "دليل واضح على جريمة إعدام صهيونية بحقهم".

ولفت إلى أن هناك "معطيات متزايدة عن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام مع استمرار الإبادة الجماعية بالقطاع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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