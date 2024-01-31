عقد المجلس الدستوري جلسة، في مقرّه في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، فتم تنظيم محضر بالوقائع، أيّ بقي كل شيء على ما هو.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الدستوري لم يتوصل لقرار بشأن طعن "الوطني الحر" بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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