اكد رئيس مجلس ادارة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام بإنه ليس هناك خلاف مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وما يقال عن مخالفات وتجاوزات وشوائب منذ أكثر من نصف عام ما هي إلا افتراءات وأخطاء المحتسب السابق.

كانت هذه تفاصيل خبر افرام: لا خلاف مع وزير الزراعة وما يقال عن مخالفات وتجاوزات ما هي إلا افتراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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