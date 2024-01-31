أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في بيان توجه فيه إلى "الاصدقاء في تجمع شركات النفط والمحروقات في لبنان"، دعاهم خلاله إلى "التروي في قرار وقف تسليم المحروقات، لاسيما وأن الشعب اللبناني ومنه قطاع النقل البري يعاني ما يعاني من تداعيات عدوانية إسرائيلية وضائقة اقتصادية وصلت إلى حد لا يطاق".
ولفت إلى أنّه "وبما أن المحروقات مادة استراتيجية وسيادية ترسم مسارها الدولة اللبنانية، اتمنى عليكم البدء بالحوار مع الحكومة ورئيسها بعيدًا من السلبية التي تسبب ضررًا على المواطنين والسائقين، وهذا ما لا يقبل به عاقل في ظروف قاسية ومعقّدة".
كانت هذه تفاصيل خبر طليس: نتمنى على تجمع شركات النفط والمحروقات اجراء حوار مع الحكومة بعيدًا من السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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